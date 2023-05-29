إيران تريد تحديث نظام الدفاع الجوي لسوريا

طهران - (د ب أ):

عبرت إيران عن رغبتها في تعزيز جيش الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تحديث نظام الدفاع الجوي للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الاثنين.

وقال العميد الإيراني حمزه قلندري في حوار مع الوكالة، إنه على الرغم من أن الحكومة السورية تمتلك قدرات دفاع صاروخي ودفاع جوي، سيتم دعم الأشقاء السوريين "بتحديث بعض المعدات والتغييرات التكتيكية".

وقال قلندري، النشط بوزارة الدفاع الإيرانية، إن الهدف هو احتواء الهجمات الإسرائيلية. وإضافة إلى روسيا، تمثل إيران أهم حليف للأسد.

وتعزز إيران علاقاتها السياسية والعسكرية في المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي من خلال دعم الميليشيات الشيعية وتشكيل مجموعة من الحلفاء المتحدين في مقاومة إسرائيل.

وتنشط إيران في سوريا بشكل رسمي فقط في شكل تقديم استشارات عسكرية. وتشن إسرائيل بشكل منتظم هجمات على أهداف في سوريا، مثلما فعلت مجددا مساء أمس الأحد.