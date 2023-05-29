إيران تريد تحديث نظام الدفاع الجوي لسوريا
طهران - (د ب أ):
عبرت إيران عن رغبتها في تعزيز جيش الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تحديث نظام الدفاع الجوي للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الاثنين.
وقال العميد الإيراني حمزه قلندري في حوار مع الوكالة، إنه على الرغم من أن الحكومة السورية تمتلك قدرات دفاع صاروخي ودفاع جوي، سيتم دعم الأشقاء السوريين "بتحديث بعض المعدات والتغييرات التكتيكية".
وقال قلندري، النشط بوزارة الدفاع الإيرانية، إن الهدف هو احتواء الهجمات الإسرائيلية. وإضافة إلى روسيا، تمثل إيران أهم حليف للأسد.
وتعزز إيران علاقاتها السياسية والعسكرية في المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي من خلال دعم الميليشيات الشيعية وتشكيل مجموعة من الحلفاء المتحدين في مقاومة إسرائيل.
وتنشط إيران في سوريا بشكل رسمي فقط في شكل تقديم استشارات عسكرية. وتشن إسرائيل بشكل منتظم هجمات على أهداف في سوريا، مثلما فعلت مجددا مساء أمس الأحد.
سوق مصراوى
-
أفضل حمام كريم لعلاج الشعر التالف بأسعار تبدأ من 40 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ماكينات الحلاقة الكهربائية للرجال تبدأ من 193 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات تصوير تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة إيربودز لاسلكية 2023 تبدأ من 293 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مشاية كهربائية لخسارة الوزن بقسط يبدأ 163 جنيها شهرياًتفاصيل
-
تبدأ من 22 جنيها.. أسعار اللمبات الكهربائية الموفر للطاقة: فاتورتكتفاصيل
فيديو قد يعجبك: