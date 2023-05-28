قبل الإعلان الرسمي.. أمير قطر يهنئ أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

وكالات:

هنأ الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، بعد حصوله على نحو 52 بالمئة من الأصوات، وفق نتائج أولية.

وقال أمير قطر، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

حصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على 26.3 مليون صوت تقريبا بنسبة 52.28% مقابل 24 مليون لمنافسه كمال كليجدار أوغلو بنسبة 47.72%، بعد فرز نحو 98 بالمئة من الأصوات، وفقا للتلفزيون التركي الرسمي.

يشار إلى أن ما يقرب من 61 مليون تركي مؤهلون للتصويت. وقد أدلى الأتراك الذين يعيشون في الخارج بأصواتهم بالفعل.

وقادت الحملة الانتخابية مشاعر معادية للمهاجرين من كل من العلماني كليجدار أوغلو والمحافظ الإسلامي أردوغان.