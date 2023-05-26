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BBC

أثار تفاعلا كبيرًا.. رئيس وزراء العراق يكشف عن موقف مع ولي العهد السعودي

12:49 م الجمعة 26 مايو 2023
أثار تفاعلا كبيرًا.. رئيس وزراء العراق يكشف عن موقف مع ولي العهد السعودي

محمد شيّاع السوداني

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وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني وموقف له مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال السوداني في مقطع الفيديو المتداول والذي بث على قناة الجزيرة: "الأمير محمد بن سلمان، قلت له أتذكر أنك تحدثت واحد اثنين ثلاثة في زيارتنا للسعودية عام 2017 مع الدكتور حيدر العبادي وأنا كنت وزير، وقلت له (للعبادي) أتذكر في كلمتك قلت له يا دكتور حيدر دولة الرئيس أنا ووزرائي مستشارين عندك.."

وتابع قائلا: "الرجل (محمد بن سلمان) قال لي اليوم أنا ووزرائي مستشارين عندك وعندي استعداد يا اخي السوداني استثمر في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار.."

ويذكر أن الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، كان قد كلف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة في العراق في أكتوبر العام 2022.

ويذكر أن السوداني ولد في محافظة ميسان عام 1970 وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية وكُلف بحقائب عدة من بينها الزراعة والهجرة والمهجرين والمالية والتجارة والصناعة.

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محمد شياع السوداني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السعودية

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