أثار تفاعلا كبيرًا.. رئيس وزراء العراق يكشف عن موقف مع ولي العهد السعودي

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني وموقف له مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي أثار تفاعلا.

"أنا و وزرائي مستشارين عندك، ومستعد للإستثمار في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار"

حديث سابق لسموّ #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مع رئيس الوزراء يُعبّر عن دعم سموّه للعراق وأمنه ونماءه وهذا ماتُترجمه أعمال

مجلس التنسيق السعودي العراقي 🇸🇦🇮🇶 pic.twitter.com/A6DOtJJcqc — مصلح آل مسلّم (@musleh_musllam) May 25, 2023

وقال السوداني في مقطع الفيديو المتداول والذي بث على قناة الجزيرة: "الأمير محمد بن سلمان، قلت له أتذكر أنك تحدثت واحد اثنين ثلاثة في زيارتنا للسعودية عام 2017 مع الدكتور حيدر العبادي وأنا كنت وزير، وقلت له (للعبادي) أتذكر في كلمتك قلت له يا دكتور حيدر دولة الرئيس أنا ووزرائي مستشارين عندك.."

"أنا و وزرائي مستشارين عندك، ومستعد للإستثمار في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار"

حديث سابق لسموّ #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مع رئيس الوزراء يُعبّر عن دعم سموّه للعراق وأمنه ونماءه وهذا ماتُترجمه أعمال

مجلس التنسيق السعودي العراقي 🇸🇦🇮🇶#الملهم 💚 pic.twitter.com/y2EHO9wEaS — MBS 🇸🇦 saleh alghofiry (@SAMalghofiry) May 25, 2023

وتابع قائلا: "الرجل (محمد بن سلمان) قال لي اليوم أنا ووزرائي مستشارين عندك وعندي استعداد يا اخي السوداني استثمر في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار.."

ويذكر أن الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، كان قد كلف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة في العراق في أكتوبر العام 2022.

"أنا و وزرائي مستشارين عندك، ومستعد للإستثمار في #العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار"

حديث سابق لسموّ #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مع رئيس الوزراء يُعبّر عن دعم سموّه للعراق وأمنه ونماءه وهذا ماتُترجمه أعمال #مجلس_التنسيق_السعودي_العراقي 🇸🇦🇮🇶 pic.twitter.com/LWLaZSQ971 — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) May 25, 2023

ويذكر أن السوداني ولد في محافظة ميسان عام 1970 وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية وكُلف بحقائب عدة من بينها الزراعة والهجرة والمهجرين والمالية والتجارة والصناعة.