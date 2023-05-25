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BBC

اصطدام سيارة ببوابات مقر رئيس الوزراء في لندن (فيديو)

07:14 م الخميس 25 مايو 2023
اصطدام سيارة ببوابات مقر رئيس الوزراء في لندن (فيديو)

الشرطة البريطانية

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وكالات

أفادت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، بأن سيارة اصطدمت بالبوابات الأمامية لمقر رئيس الوزراء في لندن.

وقالت الشرطة إنه لم تقع إصابات وتم اعتقال شخص.

وتداول ناشطون ومواقع إخبارية بريطانية مقاطع عدة للحادث، حيث أظهرت سيارة محطمة وقد اصطدمت بإحدى بوابات "داوننغ ستريت".

بدورها، فرضت الشرطة البريطانية طوقاً أمنياً حول مقر رئيس الوزراء بعد اصطدام السيارة ببوابة المبنى.

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