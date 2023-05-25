اصطدام سيارة ببوابات مقر رئيس الوزراء في لندن (فيديو)
وكالات
أفادت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، بأن سيارة اصطدمت بالبوابات الأمامية لمقر رئيس الوزراء في لندن.
وقالت الشرطة إنه لم تقع إصابات وتم اعتقال شخص.
BREAKING 🚨 A car has crashed into Downing Street gates, London's Whitehall closed— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 25, 2023
https://t.co/nDwzbvCAMI
وتداول ناشطون ومواقع إخبارية بريطانية مقاطع عدة للحادث، حيث أظهرت سيارة محطمة وقد اصطدمت بإحدى بوابات "داوننغ ستريت".
بدورها، فرضت الشرطة البريطانية طوقاً أمنياً حول مقر رئيس الوزراء بعد اصطدام السيارة ببوابة المبنى.
BREAKING 🚨 A car has crashed into Downing Street gates, London's Whitehall closed— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 25, 2023
https://t.co/nDwzbvCAMI
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