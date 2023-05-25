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BBC

"جريمة ثأر".. تفاصيل القبض على 8 إسرائيليين في دبي

04:02 م الخميس 25 مايو 2023
"جريمة ثأر".. تفاصيل القبض على 8 إسرائيليين في دبي

القبض على 8 إسرائيليين في دبي

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دبي - (د ب أ):

تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على ثمانية إسرائيليين خلال أقل من 24 ساعة من التورط في الاعتداء والتسبب في وفاة شخص من الجنسية ذاتها على خلفية صراعات وثأر بين عائلتي الطرفين.

وأفادت شرطة دبي بأن المتوفى يدعى غسان شمسية يبلغ من العمر 33 عاماً، وتوفي نتيجة شجار نشب أثناء وجود أسرتي الطرفين بالدولة.

وقالت ، في بيان اليوم الخميس ، إن رجال البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ألقوا القبض على اثنين من المتسببين الرئيسيين في الواقعة، خلال ثلاث ساعات فقط، ثم واصلت البحث وتمكنت من ضبط بقية المتهمين في أقل من 24 ساعة.

وذكرت أن الجريمة تعود إلى أن أفرادا من أسر المتسببين في الواقعة حضروا إلى الإمارات قادمين من إحدى الدول الأوروبية بغرض السياحة والتسوق، وتصادف لقاؤهم مع المجني عليه في مقهى، ما أدى إلى اندلاع اعتداء متبادل وشجار بين الطرفين، انتهى إلى وفاة شخص بعد طعنه بآلة حادة.

سوق مصراوى

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