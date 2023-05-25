إخلاء قسم شرطة في ألمانيا بسبب خطاب يحوي مسحوقا أبيض

فلنسبورج(ألمانيا) - (د ب أ):

تم إخلاء مركز للشرطة في مدينة فلنسبورج بشمال ألمانيا بعد أن ورد إلى القسم خطاب يحوي مسحوقا أبيض، غير معروف، وهو موجه إلى مكتب الدائرة الانتخابية التابعة لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك.

وقال متحدث باسم الشرطة إن مواطنا سلم أمس الأربعاء مظروف الخطاب إلى القسم والذي كان ورد في وقت سابق إلى مكتب الدائرة الانتخابية لهابيك.

يذكر أن هابيك، السياسي البارز في حزب الخضر يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأضاف المتحدث أن الشرطة استدعت قوات الإطفاء نظرا للمحتوى المثير للريبة. وأعقب ذلك عملية شاقة لم تنته إلا بعد مضي قرابة ثلاث ساعات، وذكر المتحدث أنه لم يقع أضرار وفقا للوضع الأولي.

ولم يتم التعرف بعد على طبيعة المسحوق الموجود داخل المظروف. وقالت متحدثة باسم الشرطة ليلة الأربعاء/الخميس الماضية إن الفحص الذي تم إجراؤه انتهى إلى استبعاد أن يكون هذا المسحوق مادة كيماوية أو مادة مشعة، وأضافت أن هناك احتمالا بأن تكون هذه المادة هي رمال ناعمة.

وذكرت المتحدثة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المسحوق يحوي مواد بيولوجية.