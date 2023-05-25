إصابة أحد أقارب زوجة ماكرون خلال مظاهرة ضد إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا

باريس - (د ب أ)

أصيب أحد أقارب زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اعتداء على هامش مظاهرة احتجاج ضد إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، ونقل إلى المستشفى حيث يرقد تحت الملاحظة.

وذكرت مصادر بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ابن شقيق بريجيت ماكرون اصيب مساء أمس الاثنين بجروح في الرأس والذراع والقدم. وجدير بالذكر أن الضحية، مثل بريجيت ماكرون، سليل عائلة ترونو التي تعمل في مجال صناعة الشيكولاته وتنحدر من مدينة أمين بشمال فرنسا. وهو يدير متجر لبيع الشيكولاته في المدينة.

واحتجزت الشرطة ثمانية أشخاص للاشتباه في صلتهم بالاعتداء.

وصرح والد الضحية، ويدعى جان الكسندر ترونو، لشبكة "فرانس بلو بيكاردي" الاخبارية الاقليمية بأن نجله تعرض للضرب، موضحا أنه "جلس القرفصاء حتى توقف الاعتداء عليه".

وأضاف أن الكثيرين يعتقدون أن شركة ترونو تخص الرئيس الفرنسي.

وأوضح أنه "لا توجد صلة مالية، ولكننا نعاني من الكراهية التي أحيانا ما تكون مدمرة، كما تم إتلاف الكثير من شركاتنا ".

وذكر أن مهاجمة الأشخاص لأنهم من أقارب ممثل سياسي هو أمر "سخيف".