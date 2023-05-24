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مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 الليبية المشتركة

07:52 م الأربعاء 24 مايو 2023
مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 الليبية المشتركة

وزارة الخارجية المصرية

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القاهرة- (د ب أ)

رحبت جمهورية مصر العربية بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد في البيان الصادر عن اللجنة أمس الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية

وقال البيان "تتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله".

كانت لجنة 6+6قد أعلنت عن تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة. وأكدت أن السلطة التشريعية المقبلة ستتشكل من غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر عام 2021 قد تأجلت لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.

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