مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 الليبية المشتركة
القاهرة- (د ب أ)
رحبت جمهورية مصر العربية بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد في البيان الصادر عن اللجنة أمس الثلاثاء.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية
وقال البيان "تتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله".
كانت لجنة 6+6قد أعلنت عن تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة. وأكدت أن السلطة التشريعية المقبلة ستتشكل من غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
يُذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر عام 2021 قد تأجلت لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.
سوق مصراوى
-
أفضل المنتجات للعناية بالشعر الجاف في الصيف بخصم حتى 35%تفاصيل
-
10 أدوات تساعد على ممارسة الرياضة في المنزل.. بأسعار تبدأ من 60 جنيهاتفاصيل
-
أفضل روتين للعناية بالبشرة الدهنية في الصيف بأسعار تبدأ من 16 جنيهاتفاصيل
-
أحدث موضة في ألوان ملابس النساء لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 89 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات "لانش بوكس" تبدأ من 125 جنيهاتفاصيل
-
أحدث الملابس العصرية للنساء لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: