المتحدث باسم الكرملين: موسكو ليست مهتمة بوقف الحرب في أوكرانيا

موسكو- (د ب أ)

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الكرملين غير مهتم بوقف الحرب مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف القول اليوم الأربعاء، إن روسيا مستمرة في "عملياتها العسكرية الخاصة" حتى النهاية، حتى تؤكد مصالحها وتحقق أهدافها، إما من خلال القتال أو عبر " سبل أخرى متاحة".

ووفقا لبيسكوف، فإنه لا توجد حاليا أي دلالات على احتمالية التوصل لحل سليمي.

وأضاف أن المفاوضات مع كييف مستحيلة لأن القيادة الأوكرانية نفسها " حظرت المفاوضات من أي نوع مع روسيا".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد اعتبر انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المحتلة شرطا أساسيا لإجراء مباحثات سلام.

من ناحية أخرى، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "الاضطراب المتزايد في العالم" في ظل الحرب التي أمر بشنها منذ نحو عام ونصف العام، وذلك في رسالة عبر الفيديو موجهة لمؤتمر أمني في موسكو.