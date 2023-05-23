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BBC

أمريكا ومجموعة مراقبة الهدنة في السودان تناقشان انتهاكات مزعومة

09:37 م الثلاثاء 23 مايو 2023
أمريكا ومجموعة مراقبة الهدنة في السودان تناقشان انتهاكات مزعومة

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، إن لجنة مقرها السعودية أنشئت لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تناقش مع الولايات المتحدة مزاعم بانتهاك الاتفاق.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية إن واشنطن، إلى جانب التحدث مباشرة مع قائدي الفصيلين المتناحرين، لديها "أدوات إضافية" للتعامل مع حالات عدم الالتزام بوقف إطلاق النار وإنها "لن تتردد في استخدام تلك الأدوات في الوقت المناسب".

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