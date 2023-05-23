مقتل 6 في هجوم على موقع للتنقيب عن النفط بباكستان

إسلام آباد - (د ب أ)

أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء، مقتل ستة على الأقل من أفراد الأمن الذين يعملون في موقع للتنقيب عن النفط بباكستان، تديره شركة "إم أو إل" المجرية، عندما هاجم عشرات المسلحين المنشأة.

وقال أسد الله خان، المسؤول في الشرطة المحلية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن المسلحين حاولوا اقتحام الموقع الذي يوجد في منطقة "هانجو" بإقليم خيبر باختونخوا في شمال غرب البلاد.

وأضاف خان أن القوات شبه العسكرية وأفراد الحراسة الأمنية الخاصة خاضوا معركة مسلحة استمرت لساعات مع المهاجمين، ليجبروهم على الفرار.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في المنطقة القريبة من الحدود الأفغانية، إلا أن المسلحين الإسلاميين التابعين لحركة طالبان الباكستانية، وميليشيا تنظيم الدولة، كانوا قد استهدفوا شركات طاقة في الماضي.