مقتل 6 في هجوم على موقع للتنقيب عن النفط بباكستان
إسلام آباد - (د ب أ)
أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء، مقتل ستة على الأقل من أفراد الأمن الذين يعملون في موقع للتنقيب عن النفط بباكستان، تديره شركة "إم أو إل" المجرية، عندما هاجم عشرات المسلحين المنشأة.
وقال أسد الله خان، المسؤول في الشرطة المحلية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن المسلحين حاولوا اقتحام الموقع الذي يوجد في منطقة "هانجو" بإقليم خيبر باختونخوا في شمال غرب البلاد.
وأضاف خان أن القوات شبه العسكرية وأفراد الحراسة الأمنية الخاصة خاضوا معركة مسلحة استمرت لساعات مع المهاجمين، ليجبروهم على الفرار.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في المنطقة القريبة من الحدود الأفغانية، إلا أن المسلحين الإسلاميين التابعين لحركة طالبان الباكستانية، وميليشيا تنظيم الدولة، كانوا قد استهدفوا شركات طاقة في الماضي.
سوق مصراوى
-
أحدث موضة في ألوان ملابس النساء لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 89 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات "لانش بوكس" تبدأ من 125 جنيهاتفاصيل
-
أحدث الملابس العصرية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
أفضل أثاث من البلاستيك لتجديد الشرفة أو الحديقة تبدأ من 360 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مضرب وصاعق للذباب 2023 يبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أسعار شنط السفر لو رايح مصيف.. تبدأ من 600 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: