الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء زيارة بن غفير للحرم الشريف

نيويورك - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش تابع بقلق بالغ زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، إلى الأماكن المقدسة في القدس، وكذلك "الخطاب المثير للقلق والاستفزازي المرافق لتلك الزيارة"

وأضاف دوجاريك، ردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة أمس الاثنين، "يدعو الأمين العام القادة السياسيين والدينيين وقادة المجتمع إلى منع مثل هذه الأعمال ورفض الخطاب التحريضي"، بحسب موقع الأمم المتحدة على الانترنت.

وشدد المتحدث على ضرورة احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة بما يتماشى مع "مسؤوليات المملكة الأردنية الهاشمية الخاصة والتاريخية ودورها باعتبارها الوصي على تلك الأماكن في القدس".

وكانت مصادر فلسطينية قالت إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير دخل، أول أمس الأحد، إلى ساحات المسجد الأقصى رفقة عشرات الإسرائيليين وذلك للمرة الثانية منذ توليه منصبه نهاية العام الماضي.

وذكرت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية عززت تواجدها في المسجد الأقصى وأبعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار دخول بن غفير والإسرائيليين للمسجد.