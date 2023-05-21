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BBC

إصابة جندي اسرائيلي جراء عملية دهس في جنوب نابلس

11:49 م الأحد 21 مايو 2023
إصابة جندي اسرائيلي جراء عملية دهس في جنوب نابلس

أرشيفية

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نابلس - (د ب أ):
أصيب جندي إسرائيلي جراء عملية دهس وقعت ببلدة حوارة جنوب نابلس.
وذكرت وكالة "معا" الإخبارية نقلا عن مصادر إسرائيلية أن منفذ العملية انسحب من المكان.
وأوضحت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي دفع بقوات كبيرة إلى المكان بحثا عن المنفذ.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "مركبة مُسرعة قامت بدهس جندي إسرائيلي أصيب بجروح طفيفة خلال تنفيذ القوات نشاط تأمين في حوارة جنوب نابلس".
ونقلت "معا" عن مصادر محلية أن قوات إسرائيلية أغلقت الطرق الفرعية داخل البلدة، وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة.

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إصابة جندي اسرائيلي حادث دهس الاحتلال الإسرائيلي

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