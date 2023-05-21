العراق يوضح حقيقة الهجوم على اللاجئين في مخيم مخمور

بغداد 21 أيار/مايو (د ب أ):

دعت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، المنظمات الحقوقية والجهات الدولية ذات العلاقة وإدارة مخيم مخمور لايواء اللاجئين إلى التعاون المطلق مع القوات الأمنية العراقية الساعية إلى ضبط الأمن ورفض أية حالة تجاوز غير قانونية.

وقالت خلية الإعلام ، في بيان صحفي اليوم ، إنها ستتخذ " إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يقف بالضد من المصلحة العامة للعراق ويسعى إلى إثارة المشاكل على التراب الوطني" .

وشددت على أن الدستور العراقي واستراتيجية الحكومة العراقية وفق برنامجها الحكومي متوافق في إطار توفير الحماية الكاملة والدعم المطلوب إلى كل اللاجئين السلميين على الأراضي العراقية ولا تسمح الحكومة أن يكون العراق منطلقاً لعمليات الاعتداء على دول الجوار أو القيام بأعمال عدائية ضد أي دولة في العالم .

ونفت خلية الإعلام الأنباء التي يتم تداولها عن إجراءات أو هجوم نفذته القوات الأمنية على اللاجئين في مخيم مخمور ، لافتة إلى أن "الإجراءات المتخذة من قبل القوات الأمنية كانت تهدف إلى تأمين سلامة كل الموجودين داخل المخيم من التصرفات غير القانونية التي يقوم بها بعضهم والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد وتضر بعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي وهذا أمر مرفوض ولا توجد أي نوايا أو خطط أو أوامر تتعلق بتنفيذ إجراءات معينة داخل المخيم" .