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BBC

مجموعة السبع تتطلع إلى الصين بجهد مشترك جديد ضد "الإكراه الاقتصادي"

12:06 ص الأحد 21 مايو 2023
مجموعة السبع تتطلع إلى الصين بجهد مشترك جديد ضد "الإكراه الاقتصادي"

مجموعة الدول الصناعية السبع

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طوكيو - (د ب أ):

أطلقت مجموعة السبع آلية مشتركة جديدة لمواجهة الإكراه الاقتصادي ، وهو إجراء يهدف إلى حد كبير إلى الأعمال العدائية المتصورة من قبل الصين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

والتقى قادة المجموعة حول هذه القضية اليوم السبت في قمتهم في هيروشيما اليابانية. ولم يذكر بيان المجموعة بعد ذلك الصين بالاسم، لكنه وصف الزيادة في وقائع الإكراه الاقتصادي بأنها "مقلقة".

وستسمح منصة التنسيق لمجموعة السبع بشأن الإكراه الاقتصادي، للدول بالتعاون في مجالات تشمل القيود التجارية والاستثمارية والمقاطعة والتهديدات مثل الهجمات الإلكترونية، لكنها لن تعني استجابة تلقائية لحالات الإكراه.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن الآلية المشتركة "ستعالج الاستخدام المتزايد والضار للتدابير الاقتصادية القسرية للتدخل في الشؤون السيادية للدول الأخرى". وأضافت أن الصين استخدمت قوتها الاقتصادية "لإكراه دول من بينها أستراليا وليتوانيا بشأن خلافات سياسية".

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