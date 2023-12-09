الجهاد الإسلامي تثمّن موقف الحوثيين بمنع اتجاه السفن من وإلى إسرائيل

مصراوي

ثمّنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، اليوم السبت، موقف جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن بشأن منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور ما دامت غزة محرومة من دخول المواد الحياتية.

وقالت الحركة في بيانها: "إننا نرى في موقف الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة موقفا عربيا وإسلاميا أصيلا، في لحظة تاريخية، يعبر عن عمق الانتماء الأصيل للشعب اليمني وقيادته الباسلة".

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع أعلن خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، منع السفن المتجهة للكيان الصهيوني إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

وحذر سريع جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكدا حرص جمعة الحوثيين على التجارة العالمية لكافة الدول باستثناء السفن المتعاونة مع إسرائيل أو التي تنقل بضائع إليها.