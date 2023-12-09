إعلان

BBC

الجهاد الإسلامي تثمّن موقف الحوثيين بمنع اتجاه السفن من وإلى إسرائيل

07:39 م السبت 09 ديسمبر 2023

عناصر من حركة الجهاد الاسلامي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

ثمّنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، اليوم السبت، موقف جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن بشأن منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور ما دامت غزة محرومة من دخول المواد الحياتية.

وقالت الحركة في بيانها: "إننا نرى في موقف الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة موقفا عربيا وإسلاميا أصيلا، في لحظة تاريخية، يعبر عن عمق الانتماء الأصيل للشعب اليمني وقيادته الباسلة".

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع أعلن خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، منع السفن المتجهة للكيان الصهيوني إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

وحذر سريع جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكدا حرص جمعة الحوثيين على التجارة العالمية لكافة الدول باستثناء السفن المتعاونة مع إسرائيل أو التي تنقل بضائع إليها.

حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل جماعة أنصار الله الحوثيين قطاع غزة حرب غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة 15جنديا إسرائيليا جراء قصف من لبنان استهدف عدد من المواقع
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

.. "الجونة السينمائي" يكشف عن قصص وتجارب إنسانية فلسطينية في قسم "نافذة على فلسطين"