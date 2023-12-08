الخارجية ترد على أنباء دخول أجانب من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول "الأجانب" إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح، لا تعبر إلا عن يأس أصحابها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بتويتر: "نكرر مجددا وبما يلا يدع مجالاً للشك أو المزايدة، السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التى تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الوضع الحالي في غزة لا يمكن استمراراه ويجب وقف الأعمال القتالية في القطاع

وتابع وزير الخارجية اليوم الجمعة خلال لقائه المجموعة العربية بالأمم المتحدة:"ما يحدث الآن في غزة يقوض القانون الدولي وهناك ازدواجية معايير في هذا النزاع، و هناك انهيار محتمل للوضع الإنساني في غزة وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته"

وأشار وزير الخارجية: "إجبار الفلسطينيين في غزة على النزوح جريمة حرب".