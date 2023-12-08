وزير الخارجية: أمن مصر معرض للخطر بسبب النزوح وزيادة الأعمال الإرهابية بالمنطقة

مصراوي

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن هناك تداعيات سياسية لنزوح الفلسطينيين لمصر، والأمر لا يتعلق بعدد سكان غزة فمصر تستقبل 9 مليون لاجئ.

وجاء هذا خلال حوار مع مركز الفكر 'وودرو ويلسون الدولي' (The Wilson Center)، حول تداعيات الأزمة في غزة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة وجود تحرك دولي جاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وتابع شكري أنه، لو استمر وقف العمليات العسكرية لكان هناك محادثات إضافية لتخطي الاختلافات بشأن طبيعة من سيتم الإفراج عنهم، لافتًا إلى أن مصر في نقاش مستمر مع إسرائيل.

وأوضح أن أمن مصر معرض للخطر بسبب خطر النزوح وزيادة الأعمال الإرهابية في المنطقة والمرتبطة بدوامة الانتقام والعنف.

وأكد وزير الخارجية المصري، أهمية حل النزاع لتفادي استغلال القضية الفلسطينية من جانب منظمات إرهابية.

ولفت إلى أن هناك أطراف مولت حماس خلال الـ 15 عاما الماضية لكنها الآن في نزاع مع حماس، وتسعى لتعزيز الانقسام بين الضفة وغزة، وأي حديث عن مستقبل قطاع غزة يجب أن يرتبط بالضفة الغربية وليس كأرض منفصلة.