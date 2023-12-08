تشييع جثمان نجل وزير إسرائيلي بحكومة الحرب قتل في غزة بانفجار نفق مفخخ

مصراوي

حضر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، جنازة نجل الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، رئيس هيئة الأركان السابق غادي إيزنكوت، الذي قتل خلال معارك برية في قطاع غزة.

وأفادت تقارير بأن إيزنكوت تلقى خبر إصابة ابنه بينما كان يبحث مع الجنود خطة الحرب. وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "أصيب غال مئير بجروح خطيرة خلال عملية في ضواحي جباليا شمال القطاع، وأصيب عقب انفجار نفق مفخخ"، مضيفة أن وفاته أعلنت عند وصوله المستشفى. وهو مساعد أول احتياط ويبلغ من العمر 25 عاما.

ووالده هو وزير في حكومة الحرب الحالية ويمثل حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، وهو مراقب في مجلس الوزراء الطارئ الذي يقود العمليات في غزة.

حضر الجنازة في هرتسليا، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير الإسرائيلي بيني غانتس.

وكان موقع القسام، الجناح العسكري لحماس قد أعلن على موقعه أن أفراده فخخوا مدخل نفق في شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة، بعبوة تلفزيونية، وعند وصول الجنود إلى المكان ومحاولة فتح باب النفق تم تفجير العبوة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدة جنود من بينهم نجل رئيس الأركان السابق، والوزير في وزارة الحرب غادي إيزنكوت.