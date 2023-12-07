إعلام عبري: وصول 24 جنديا مصابا إلى مستشفى سوروكا نتيجة اشتباكات غزة

مصراوي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، وصول ٢٤ جنديا مصابا حالات 2 منهم خطيرة لمستشفى سوروكا في بئر السبع، عبر مروحيات الجيش، نتيجة الاشتباكات العنيفة الدائرة في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. حسبما قالت قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، أنّ هناك معارك طاحنة، تدور حاليا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، "إنه خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، تمكنا من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة".

وتابع أبو عبيدة، خلال بيان له على تليجرام، اليوم الخميس، أن مجاهدي القسام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر.

ولفت المتحدث باسم القسام،إلى أن مجاهدي القسام دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وموديلات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.