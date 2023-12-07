البيت الأبيض: اتهام إسرائيل لحماس باستخدام العنف الجنسي أقرب للتصديق

مصراوي

قال البيت الأبيض، إن اتهام إسرائيل لحماس باستخدام العنف الجنسي أقرب للتصديق بسبب طبيعة حماس وما تؤمن به.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع نتنياهو آخر التطورات في إسرائيل وغزة.

وتابع البيت الأبيض: "نركز حاليا على وجود قدرات عسكرية كافية، لردع التهديدات في البحر الأحمر، كما أنّ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تمثل تهديدا للملاحة البحرية وهي مدفوعة من إيران".

وأوضح البيت الأبيض: "وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 13 فردا وكيانا لمسؤوليتهم عن أعمال إرهابية في اليمن، كما أنّ القطع البحرية الأمريكية بالبحر الأحمر، ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها إن تم تهديدها".

وأشار البيت الأبيض: "لا نريد أن نربط بين ما يحدث في المنطقة بزيارة بوتين للسعودية أو زيارة رئيسي لموسكو".

وأكد البيت الأبيض: "المحادثات متواصلة لكننا لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة".