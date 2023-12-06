الخارجية الأمريكية: نعارض أي منطقة عازلة إذا كانت داخل حدود قطاع غزة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل حدود غزة.

وتابعت الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي لمتحدثها ماثيو ميلو اليوم الأربعاء: "أمريكا تتفهم أنه ستكون هناك فترة انتقالية ما بعد نهاية العمليات القتالية الكبرى داخل غزة، ونعارض أي تقليص في مساحة قطاع غزة بعد الحرب وسنرفض أي مناطق عازلة داخل القطاع"

وتابعت الخارجية الأمريكية: "من المبكر للغاية تحديد أي حل قاطع للوضع في غزة بعد الصراع، و لا نستطيع على الفور تحديد مدة الفترة الانتقالية بعد نهاية العمليات القتالية الكبرى في غزة، و نناقش مع حلفائنا وشركائنا الوضع في غزة بعد الحرب ولن نقبل بوضع لا يضمن الأمن للفلسطينيين".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "الصراع في غزة يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والعالمي، و هناك تهديد للأمن الإقليمي والدولي بسبب الحرب الدائرة في غزة، و ندعم الهدن والوقفات الإنسانية في غزة والسماح للمدنيين بالانتقال إلى المناطق الآمنة".

وأشارت الخارجية الأمريكية: " لا نستطيع تحديد مدة الفترة الانتقالية بعد انتهاء الحرب في غزة، ونراجع تقرير منظمة العفو الدولية عن استخدام ذخائر أمريكية في ضربة أودت بحياة مدنيين بغزة، و لا نريد أن نرى هذا النزاع يتوسع ولا نريد أن نرى نزاعا بين حزب الله وإسرائيل".