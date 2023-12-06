مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نضع اللمسات الأخيرة لمشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

مصراوي

قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال بيان صحفي للمجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن المجموعة العربية طالبت بتبني وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية ووقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأشار منصور إلى أن هناك من يريد مواصلة الاقتتال غير آبه بحياة الفلسطينيين، مؤكدا أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة هي حالة كارثية.

وأوضح منصور أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن أعضاء المجموعة العربية التقوا بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وشجعوه على زيارة قطاع غزة.