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BBC

هآرتس: الجيش لم يخلِ المهرجان في 7 أكتوبر رغم تحذيرات المخابرات الإسرائيلية

06:28 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

الجيش لم يخلِ المهرجان في 7 أكتوبر أرشيفية

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مصراوي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأرعاء، إن كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي أجروا مشاورات عاجلة في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر ولم يقم أحد بإبلاغ منظمي مهرجان نوفا أو رواد الحفل.

وأكدت الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يقم بإخلاء المهرجان الموسيقي في السابع من أكتوبر رغم تحذيرات المخابرات الإسرائيلية بشأن هجوم محتمل لحماس.

وكانت الصحيفة نقلت سابقا عن تحقيقات لشرطة الاحتلال تأكيدات بأن إحدى مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي هي من أطلقت النيران بشكل عشوائي على المدنيين في احتفال "سوبر نوفا".

تحذيرات المخابرات الإسرائيلية المهرجان في 7 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي احتفال سوبر نوفا

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