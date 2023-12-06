واشنطن: نعمل من أجل إعادة الهدنة الإنسانية في غزة

(مصراوي)

صرح مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن ٨ أمريكيين ما زالوا محتجزين رهائن لدى عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وقال كيربي، إن واشنطن تعمل باستمرار مع شركائها في المنطقة من أجل إعادة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإخراج الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وصرح كيربي، إلى أن الولايات المتحدة مازالت تمرر مساعداتها الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى محاولة واشنطن إلى زيادة المساعدات حتى تصل إلى المستوى الذي كانت عليه خلال فترة توقف القتال.

وأفاد كيربي، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل استمرار الدعم الأمريكي للعمليات الإسرائيلية، لكنه أشار في ذات الوقت إلى رغبة بلاده في التأكد من أخذ إسرائيل أرواح المدنيين في غزة بعين الاعتبار.