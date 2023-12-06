الاحتلال الإسرائيلي: نريد إنهاء الحرب في غزة

(مصراوي)

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تريد إنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرًا أنه في نفس الوقت تريد إسرائيل إنهاء الحرب بطريقة تضمن عدم قدرة حماس على تهديدها بعد الآن.

وصرح ليفي، إلى أن إسرائيل تهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة والقضاء على حركة حماس وقدرتها العسكرية.

وقال ليفي، إن كل قائد في حركة حماس "مصيره الموت"، مشددًا إلى أن الحركة لن تكون قادرة على حكم قطاع غزة في المستقبل، مع عزم إسرائيل على ابتكار طريقة مناسبة لتدمير أنفاق حماس في قطاع غزة.

وزعم ليفي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد إبعاد المدنيين في قطاع غزة عن مناطق القتال ونقلهم لمناطق آمنة.

وصرح ليفي، إلى أن إسرائيل مستمرة في ضغطها على حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى من جميع الجنسيات.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن حزب الله دفع ثمنا باهظا بسبب هجماته على إسرائيل.