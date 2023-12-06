ِاتهامات للرئيس الأمريكي بتجاهل أصوات الأمريكيين لوقف الحرب في غزة

(مصراوي)

ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن عشرات المتدربين بالبيت الأبيض اتهموا الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة بتجاهل مناشدات الأمريكيين لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأفادت الرسالة التي نقلتها الشبكة الأمريكية، أن المتدربين لن يبقوا صامتين وسط الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق ذكرت "بي بي سي" أنه يوجد حالة من الغضب الداخلي تجاه الرئيس الأمريكي وضغط من أجل كبح جماح إسرائيل خلال حربها على غزة التي دخلت شهرها الثالث.