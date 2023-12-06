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BBC

فايننشال تايمز: حجم الدمار في غزة يشبه ألمانيا في الحرب العالمية الثانية

12:22 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

غزة

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(مصراوي)

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأربعاء، عن محللين عسكريين، أن حجم الدمار في قطاع غزة الناتج عن غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على مختلف أبنية القطاع، يقارب حجم دمار المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

وحسب مؤرخ عسكري أمريكي تحدثت معه الصحيفة، فإن قطاع غزة سيصبح اسمًا يشير إلى إحدى أعنف حملات القصف التقليدية في التاريخ.

وعاود الاحتلال الإسرائيلي قصفًا عنيفًا على مختلف أنحاء قطاع غزة بعد هدنة لوقف إطلاق النار تم تمديدها مرتين.

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