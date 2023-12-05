شكري يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية يعقبها الانضمام للوفد الوزاري العربي الإسلامي

وكالات

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية توجه فجر الثلاثاء ٥ ديسمبر الجاري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذلك في زيارة ثنائية يلتقي خلالها مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية في الكونجرس الأمريكي، وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن زيارة وزير الخارجية ستشمل أيضاً عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات إعلامية.

وتابع أن أن الزيارة سيعقبها انضمام السيد وزير الخارجية للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن يوم ٧ ديسمبر، حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي وعدد من أعضاء الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية سعياً لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة اتصالاً بالتكليف الصادر عن القمة العربية/الإسلامية الأخيرة.