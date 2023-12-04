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BBC

مسؤول إسرائيلي: زيادة كميات الوقود لغزة يمكن أن تخفف الضغط على السنوار

07:53 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

يحيى السنوار

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مصراوي

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول عسكري إسرائيلي قولهم، إن "نخشى من أن زيادة كميات الوقود إلى غزة ستخفف الضغط على يحيى السنوار".

وتابع موقع أكسيوس عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أننا وأوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي، أن إسرائيل مهتمة بالتفاوض على صفقة جديدة بشأن الأسرى لدى حركة حماس.

ولفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن تل أبيب، تحتاج دعم واشنطن لتوسيع العملية في خانيونس ما يجعل رفض طلباتها صعبا.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، أن واشنطن تطلب زيادة المساعدات والوقود لغزة إلى أكثر من 200 شاحنة يوميا.

يحيى السنوار الوقود غزة الاحتلال الإسرائيلي

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