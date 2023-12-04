وزيرة الخارجية الألمانية تطالب إسرائيل بالتخفيف من معاناة المدنيين في غزة

برلين- (د ب أ)

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين، حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حرب غزة ، ودعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الوقت نفسه إلى احترام حقوق الإنسان.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر لكتلة حزب الخضر الألماني بعنوان "عالمية وغير قابلة للتجزئة- تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم: 75 عاما على الإعلان العام لحقوق الإنسان".

وقالت بيربوك إن "السؤال المحوري يدور حول كيفية ممارسة الحق في الدفاع عن النفس"، وأردفت أن " هناك مسؤولية حيال التخفيف من معاناة المدنيين، ولاسيما في هذه المرحلة نظرا لاستشهاد الكثير من الفلسطينيين".

واستطردت بيربوك أنها تحاول أن توضح أيضا لمحاوريها العرب أن من مصلحة الفلسطينيين مكافحة الإرهاب بشكل مشترك حتى يتمكنوا من العيش في أمان وحرية، ولفتت إلى الحاجة إلى حل الدولتين، معربة عن اعتقادها بأنه سيمنح الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، وقالت:" لا يمكننا أن نحقق هذا إلا معا كمجتمع دولي".

ورأت بيربوك أن صلب الإعلان العام لحقوق الإنسان الذي مضى عليه 75 عاما هو:" لأن كل حياة بشرية متساوية في القيمة، فإننا سندافع عن كل حياة بشرية".