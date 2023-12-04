نحو 2000 هزة ارتدادية تضرب جنوب الفلبين

مانيلا - (د ب ا)



قال مسؤولون اليوم الاثنين إن نحو 2000 هزة ارتدادية ضربت مقاطعة بجنوب الفلبين، بعد وقوع زلزال بقوة

7.4 درجة على مقياس ريختر، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات وتضرر المئات من المنازل والمباني.

وكان من بين الهزات الارتدادية زلزال شدته 6.8 درجة وقع عند الساعة 3:49 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (1949 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) في بلدة كاجويت في مقاطعة سوريجاو ديل سور، على بعد حوالي 100 كيلومتر من بلدة هيناتوان، مركز الزلزال الذي وقع أول أمس السبت.

وذكر المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" إنه سجل حتى الآن 2000هزة ارتدادية منذ الثاني من ديسمبر.

وقال مدير المعهد، تيريسيتو باكولكول، في مقابلة تلفزيونية، إن الناس يجب أن يتوقعوا المزيد من الهزات الارتدادية في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن الهزات ستصبح أضعف وأقل تواترا.

وطالب باكولكول السكان المتضررين بعدم دخول منازلهم في حالة تعرضها لأضرار.

وقال "عليهم البقاء في مراكز الإخلاء والتشاور مع المهندسين المدنيين للتأكد مما إذا كان من الآمن بالفعل العودة إلى منازلهم".

وتابع "إذا كانت هناك شقوق واضحة أو أضرار واضحة، وإذا لم تنهار منازلهم أثناء الزلزال الرئيسي، فقد تنهار عند وقوع هزة ارتدادية قوية".

وقد سجلت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث حتى الآن حالة وفاة واحدة. وتوفيت امرأة حامل بعد انهيار جدار منزلها عليها في مدينة تاجوم بمقاطعة دافاو ديل نورت. ووردت أنباء عن وقوع أربعة إصابات جراء الزلزال.

ولحقت أضرار بجسرين ولا يزالا غير صالحين للعبور، فيما عادت الكهرباء إلى معظم المناطق المتضررة.

وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم.

وكان أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد في يوليو 1990، عندما قتل أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون شمالي البلاد في زلزال شدته 7.8 درجة.