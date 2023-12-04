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BBC

الرئيس التركي يصف نتنياهو بجزار غزة

11:42 ص الإثنين 04 ديسمبر 2023

رجب طيب أردوغان

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(مصراوي)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بلقب جزار غزة، قائلًا إن نتنياهو دخل التاريخ بهذا اللقب.

وصرح أردوغان أن أنقرة تعد العدة من أجل محاكمة نتنياهو جراء الهجمات المتكررة والعنيفة على قطاع غزة، مشيرًا إلى امتلاك تركيا رؤية لبحث استراتيجيات جديدة منها محاكمة المسؤولين عن المجازر الإسرائيلية.

وتحدث الرئيس التركي عن تجهيز بلاده للملفات القانونية اللازمة لمحاكمة نتنياهو جراء ما وصفها بجرائم الحرب في قطاع غزة.

رجب طيب أردوغان جزار غزة نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

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