الرئيس التركي يصف نتنياهو بجزار غزة

(مصراوي)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بلقب جزار غزة، قائلًا إن نتنياهو دخل التاريخ بهذا اللقب.

وصرح أردوغان أن أنقرة تعد العدة من أجل محاكمة نتنياهو جراء الهجمات المتكررة والعنيفة على قطاع غزة، مشيرًا إلى امتلاك تركيا رؤية لبحث استراتيجيات جديدة منها محاكمة المسؤولين عن المجازر الإسرائيلية.

وتحدث الرئيس التركي عن تجهيز بلاده للملفات القانونية اللازمة لمحاكمة نتنياهو جراء ما وصفها بجرائم الحرب في قطاع غزة.