الصين تدعو المجتمع الدولي للعمل على وقف إطلاق النار في غزة

كتبت- سلمى سمير:

دعت بكين، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى العمل من أجل وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية.

وناشدت الخارجية الصينية، الدول المؤثرة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل القيام بدور مسؤول لتنفيذ القرارات الأممية الصادرة لضمان الاستقرار في قطاع غزة والحفاظ على سلامة المدنيين.

وأعربت الصين عن قلق بالغ إزاء التصعيد الأخير الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مما أدى لتزايد أعداد الشهداء.

وعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العنيفة على قطاع غزة بعد هدنة استمرت 7 أيام تم تجديدها لمرتين.