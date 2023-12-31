بعد مقتل 10 من عناصرها.. جماعة الحوثي تطالب اليمنيين بالاستعداد لخيار مواجهة أمريكا

مصراوي

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع في بيان، اليوم الأحد، إن قوات العدو الأمريكي اعتدت على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية ما أدى لاستشهاد 10 أشخاص.

وحذر سريع بقية الدول من الانخراط في المسلك الأمريكي الذي وصفه بـ "الخطير"، مؤكدا أن عناصر جماعة الحوثي استهدفت سفينة حاويات تابعة لميرسك كانت متجهة لموانئ فلسطين المحتلة.

وشدد سريع على أن الجماعة لن نتردد في صد أي عدوان على اليمن، داعيا "بأبناء شعبنا الاستعداد للخيارات كافة في سبيل مواجهة التصعيد الأمريكي".