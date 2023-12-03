بعد استشهاد 5 من عناصرها.. المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

مصراوي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية بالعراق، مساء اليوم الأحد، استهداف القاعدة الأمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري ردا على جرائم الاحتلال في غزة.

وكذلك استهدفت قاعدة عراقية تضم قوات عراقية، وقالت في بيانها: "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي (عين الأسد)غرب العراق، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وكانت المقاومة الإسلامية بالعراق أعلنت استشهاد 5 من عناصرها "ارتقوا في معركة الحق ضد الباطل المتجسد بقوات الاحتلال الأمريكي بالعراق".

وأضافت: "نتوعد القوات المحتلة للبلاد بمزيد من الضربات حتى إخراجها".