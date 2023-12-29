الاحتلال يطلق الرصاص على المواطنين خلال حملة المداهمات والاعتقالات بالضفة

مصراوي

أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر عقب، شمالي مدينة القدس.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، إن فلسطينياً أصيب فجر الجمعة، خلال دخول قوات إسرائيلية، إلى مخيم قلنديا، شمال القدس، بعد إندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز.

كما شهدت قرية رافات شمال غرب القدس، مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أسفرت عن اشتعال النيران في سيارة فلسطيني واحتراقها بالكامل.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وانتشرت في بعض المناطق وأطلقت طائرة للتصوير في محيط منازل المواطنين.

وانتشرت بكثافة على الطرقات الرئيسية وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن اجزاء واسعة من المدينة.

وشملت الاقتحامات قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.

وبحسب مصادر محلية، شنت القوات الإسرائيلية حملة دهم وتفتيش لمنازل القرية، واعتقلت عددا من المواطنين.

كما اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، طفلاً من مخيم عين السلطان، شمال غرب مدينة أريحا، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وحطمت محتوياته، كذلك اندلعت مواجهات في مدينة البيرة.

وقتل جيش الاحتلال ليلة أمس شابا بالقرب من بيت لحم بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.