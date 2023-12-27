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BBC

المقاومة تعلن قنص جندي إسرائيلي جنوبي غزة

06:33 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

قنص جندي إسرائيلي جنوبي غزة

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مصراوي

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من قنص جندي صهيوني شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت القسام إلى أنها استهدفت طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 18" في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وكانت كتائب القسام قالت إنها تدك حشود العدو شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت القسام أنها استهدفت 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في جباليا البلد وأوقعت عددا من الجنود بين قتيل وجريح.

كذلك لفتت القسام إلى استهداف قوة صهيونية تحصنت بمنزل في جباليا البلد بصاروخ RPO-A لأول مرة ما أدى لمقتل وإصابة كل أفرادها.

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