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BBC

الاحتلال: حزب الله يحاول جر لبنان إلى حرب من أجل حماس

09:17 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء،إن قوات الاحتلال قصفت أهدافا لحزب الله اللبناني بعد عمليات إطلاق نار من لبنان.

ونوّه هاجاري إلى أن حزب الله يحاول جر لبنان إلى حرب من أجل حماس.

وأشار هاجاري إلى أن إحدى طائراتهم الحربية أسقطت طائرة معادية كانت في اتجاه المجال الجوي الإسرائيلي.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن ما يقوم به الحوثيون عمل إرهابي بدعم من إيران.

وأكد هاجاري على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الوقود الذي يدخل إلى قطاع غزة ويعمل على منع وصوله للأنفاق، موضحا أنهم يحتجزون المئات من "أسرى الحرب ومن لا نحتاجه نعيده إلى غزة".

وأعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، مقتل 6 جنود في معارك غزة وعلى الحدود مع لبنان.

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