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BBC

مسؤول إسرائيلي: نحن في مرحلة الانتظار استعدادا لأيام حسم بخصوص صفقة تبادل جديدة

09:53 م السبت 23 ديسمبر 2023

اقتراب صفقة تبادل أسرى

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مصراوي

نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، تصريحات يقول فيها إن إسرائيل في مرحلة الانتظار استعدادا لأيام حسم بخصوص صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن شكره لموقف واشنطن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو أوضح لبايدن أن إسرائيل ستواصل الحرب على غزة حتى تحقيق جميع الأهداف.

وكشفت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20258 شهيدا، بينما ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 144 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر

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