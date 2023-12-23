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BBC

إيران: إذا أرادت واشنطن منطقة آمنة في البحر الأحمر فعليها إيقاف دعمها لإسرائيل

08:33 م السبت 23 ديسمبر 2023

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن عمليات حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله "الحوثيين" والفصائل في العراق وسوريا ترمي لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح عبد اللهيان، أن واشنطن طلبت من طهران العمل على إيقاف عمليات المقاومة بالمنطقة، مشيرا إلى أن بلاده أبلغت واشنطن بأنها طرف في الحرب على غزة ولا يمكنها أن تطلب من أحد عدم توسيع نطاقها.

ولفت وزير الخارجية الإيراني، إلى أن واشنطن طالبت طهران بأن توصي الحوثيين بإيقاف عملياتهم ضد إسرائيل ومصالح أمريكا، موضحا "أبلغنا واشنطن بأن أنصار الله باليمن لا يتلقون الأوامر من طهران بشأن غزة ويقررون وفق مصالحهم".

وأكمل وزير خارجية إيران: "ليس لدينا وكلاء في المنطقة وفصائل المقاومة تقرر بشكل مستقل حسب المصالح القومية لدولها"، مشيرا إلى أن التحالف في البحر الأحمر خطأ استراتيجي لن يحل المشكلة في المنطقة، قائلا: "إذا أرادت واشنطن منطقة آمنة لنقل الطاقة في البحر الأحمر عليها إيقاف دعمها لإسرائيل".

إيران واشنطن الاحتلال الإسرائيلي البحر الأحمر الحوثيون

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