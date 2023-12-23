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BBC

الاحتلال يعلن إصابة 44 عسكريًا خلال 24 ساعة في المعارك بغزة

06:50 م السبت 23 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة 44 من عسكرييه في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

سبق وأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده في قصف لحزب الله اللبناني استهدف تجمعا للجنود في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس شمالي إسرائيل.

وكان حزب الله الللبناني، قال إن عناصره استهدفت موقع جل العلام بصواريخ بركان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة للأهداف.

وجاء في بيان حزب الله اللبناني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم ‏السبت 23-12-2023 موقع ‏جل العلام بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

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