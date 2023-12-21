الاتحاد الأوروبي يوفر آخر قرض هذا العام لأوكرانيا

بروكسل - (د ب ا)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إنه تم توفير آخر قرض بقيمة 1ر5 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) من ضمن برنامج دعم لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو، الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر العام الماضي.

ولم يتضح كيف سوف يستمر دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، عقب أن اعترض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الأسبوع الماضي على برنامج مساعدات جديد بقيمة 50 مليار يورو.

ومن المقرر عقد قمة أوروبية خاصة بشأن كيف سوف تمضي مسألة دعم أوكرانيا في الأول من شباط/فبراير المقبل، على الرغم من أن قادة آخرين قالوا إنه في حال لم يتم التوصل لحل مع المجر، سوف يتحركون بأنفسهم.

وسوف تمكن أموال الاتحاد الأوروبي الدولة الأوكرانية من الاستمرار في دفع الأجور والمعاشات. بالاضافة لذلك، يمكن استخدامها من أجل عمل المستشفيات والمدارس وأماكن إقامة الطوارئ المخصصة للنازحين واستعادة البنية التحتية التي تم تدميرها، على سبيل المثال خطوط الكهرباء وأنظمة المياه والطرق والجسور.