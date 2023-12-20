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BBC

دبلوماسيون يؤكدون تأجيل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة

08:38 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

مجلس الأمن الدولي

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مصراوي

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إنه تم تأجيل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن لتوسيع نطاق المساعدات لغزة حتى يوم غد.

وأفادت صحيفة "رويترز" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إنه لا يتوقع إبرام صفقة أسرى بين إسرائيل وحماس قريبا وإن إدارته تضغط في اتجاه الصفقة.

فيما عبّرت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، عن توقعات باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" اليوم على مشروع قرار بمجلس الأمن لتوسيع نطاق المساعدات لغزة.

وأشارت المصادر الدبلوماسية في تصريحاتها لقناة "الجزيرة"، إلى أن واشنطن تعارض إشارة مشروع القرار لاتخاذ خطوات لوقف الأعمال العدائية في غزة.

وأوضحت المصادر أن واشنطن تطلب تأجيل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن لتوسيع نطاق المساعدات لغزة.

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