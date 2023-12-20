الخارجية الروسية تحذر من قوى خارجية تعمل على تصعيد الحرب في غزة

(مصراوي)

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، من وجود قوى خارجية تسعى لتصعيد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وتأجيج الكراهية في المنطقة من أجل مصالحها.

ودعا لافروف، إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة، محذرًا من أن عدم حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من العنف في المنطقة.

وقال لافروف، إن العنف الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة غير مسبوق مع مقتل الآلاف معظمهم من النساء والأطفال الذين يعانون أصلا من الحصار الإسرائيلي.

كما طالب لافروف، بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل إلى سكان قطاع غزة.