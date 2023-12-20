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BBC

السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: إسرائيل مستعدة لهدنة جديدة في غزة

11:43 ص الأربعاء 20 ديسمبر 2023

السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتس

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(مصراوي)

صرح السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوج، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب باتت مستعدة لمناقشة مسألة هدنة جديدة في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

واشترط هرتسوج، وهو شقيق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إمكانية مناقشة إسرائيل لموضوع الهدنة الجديدة في غزة بمسألة إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأشار مايكل، إلى أن الحديث بشأن وجود اتفاق على مسألة الهدنة الجديدة هو أمر سابق لأوانه، قائلًا إن "مطالب حركة حماس أكبر مما كانت عليه في الهدنة السابقة".

وأفاد هرتسوج، أن حركة حماس كانت تريد وقفًا دائمًا لإطلاق النار، مضيفًا "لكنني آمل أنه تحت ضغط ما نقوم به على الأرض، بالإضافة إلى الضغط من القطريين، سيوافقون على التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة".

هذا وكان الرئيس الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى ومساعدات إنسانية إضافية من أجل تمكين إطلاق سراح الأسرى.

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السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: إسرائيل مستعدة لهدنة جديدة في غزة
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