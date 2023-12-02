الاحتلال ينفذ مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

بي بي سي

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن شاباً أصيب بجروح وصفت بالخطيرة، ظهر اليوم، بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص عليه قرب بلدة تل جنوب غرب نابلس.

فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابين أصيبا بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، التي اقتحمت قرية بيتا جنوب نابلس صباح اليوم.

وفي وقت سابق فجر اليوم، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات اقتحام في مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس، كما اعتقلت شابين من مدينة قلقيلة وجنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال رئيس بلدية حوارة جنوب نابلس لوكالة "وفا" إن السلطات الإسرائيلية "سلمتهم قرارا بالاستيلاء على 4800متر مربع من أراضي المنطقة الشرقية من البلدة، بحجة أغراض عسكرية".

ووفق بيان صادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد اعتقلت إسرائيل أكثر من 3000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس، منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو 240 فلسطينيا استشهدوا برصاص الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويوم أمس أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تستعد لفرض قيود على تأشيرات الدخول للمستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.