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BBC

رئاسة الوزراء الإسرائيلية: المفاوضات بشأن العودة للهدنة وصلت طريقًا مسدودًا

02:46 م السبت 02 ديسمبر 2023

نتنياهو

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مصراوي

أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن المفاوضات بشأن العودة للهدنة من جديد مع حركة حماس وصلت طريقا مسدودا.

وورد من مكتب رئيس الوزراء باسم جهاز المخابرات الإسرائيلي والمهام الخاصة، أنه بعد تعثر المفاوضات وبتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمر رئيس الموساد ديفيد بارنيا فريقه الموجود في الدوحة بالعودة إلى إسرائيل.

وزعم مكتب نتنياهو، أن حركة حماس، لم تنفذ الجزء الخاص بها من الاتفاق، والذي تضمن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء وفق القائمة التي قدمتها إلى حماس ووافقت عليها.

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