اتجهوا إلى رفح.. الاحتلال يحذر من جديد سكان بعض مناطق جنوب غزة ويطالبهم بالخروج
مصراوي
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، في استخدام خريطة تقسم قطاع غزة إلى مئات المناطق الصغيرة، لإخطار المدنيين الفلسطينيين بمناطق القتال النشطة، بما في ذلك جنوب غزة.
ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على موقع إكس، خريطة تظهر تقسيم مدينة غزة إلى بلوكات ومناطق صغيرة في شمال غزة وبعض مناطق جنوبها، مطالبا الأهالي بالخروج خاصة وأن جيش الاحتلال سيوسع هجومه وسيطال بعض المناطق الجنوبية في القطاع.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إنه يجب على الفلسطينيين في عدة مناطق في جباليا والشجاعية والزيتون شمال غزة، الإخلاء إلى الملاجئ "المعروفة" في منطقتي الدرج والتفاح بمدينة غزة.
كما دعا الفلسطينيين في عدة مناطق بمدينة خانيونس جنوب غزة، تحديدا القريبة من الحدود الإسرائيلية، التوجه إلى مراكز إيواء في رفح.
#عاجل سكان قطاع غزة لقد استأنف جيش الدفاع العمل بقوة ضد حماس وباقي المنظمات الإرهابية في قطاع غزة. نرجو إخطاركم بما يلي:
في منطقة شمال القطاع:
⭕️سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة.
⭕️سكان جباليا المقيمين في البلوكات الآتية: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760.… pic.twitter.com/kfaAtl3xG1
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2023
فيديو قد يعجبك: