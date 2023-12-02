إعلان

BBC

اتجهوا إلى رفح.. الاحتلال يحذر من جديد سكان بعض مناطق جنوب غزة ويطالبهم بالخروج

02:02 م السبت 02 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، في استخدام خريطة تقسم قطاع غزة إلى مئات المناطق الصغيرة، لإخطار المدنيين الفلسطينيين بمناطق القتال النشطة، بما في ذلك جنوب غزة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على موقع إكس، خريطة تظهر تقسيم مدينة غزة إلى بلوكات ومناطق صغيرة في شمال غزة وبعض مناطق جنوبها، مطالبا الأهالي بالخروج خاصة وأن جيش الاحتلال سيوسع هجومه وسيطال بعض المناطق الجنوبية في القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إنه يجب على الفلسطينيين في عدة مناطق في جباليا والشجاعية والزيتون شمال غزة، الإخلاء إلى الملاجئ "المعروفة" في منطقتي الدرج والتفاح بمدينة غزة.

كما دعا الفلسطينيين في عدة مناطق بمدينة خانيونس جنوب غزة، تحديدا القريبة من الحدود الإسرائيلية، التوجه إلى مراكز إيواء في رفح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة أفيخاي أدرعي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| يصل إلى 27%.. كيف تستثمر أموالك بأعلى عائد سنوي مدفوع مقدما عبر البنوك؟ اضغط للتفاصيل