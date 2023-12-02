سقوط أكثر من 100 شهيد في قصف إسرائيلي لمنزل يؤوي عائلات ونازحين بمخيم جباليا

مصراوي

قال مراسل قناة الجزيرة، إن أكثر من 100 شهيد سقطوا في قصف طائرات الاحتلال، منزلًا يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال منير البرش المدير العام لوزارة الصحة بغزة، إنه لم يصل أي لتر من السولار إلى مستشفيات شمال قطاع غزة.

وتابع مدير عام الصحة بغزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي بعد الهدنة أصبح أكثر وحشية ودمارًا.

ولفت البرش إلى أن الاحتلال هدد مرضى غسل الكلى في مستشفى الشفاء، ما أدى إلى خروجهم منه.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، باستشهاد 200 فلسطيني خلال 24 ساعة الماضية من هجمات إسرائيل بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، في بيان، إن عدد الشهداء الفلسطينيين، ارتفع منذ صباح أمس الجمعة إلى 200 والجرحى إلى 589 آخرين.

وانتهت صباح أمس الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت أسبوعا بعد خلافات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الدفعات الجديدة للإفراج عن المحتجزين في غزة.